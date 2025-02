Ilgiorno.it - Fiabe ghiacciate, mai raccontate. Via alle sculture nella neve

L’appuntamento è per martedì 11. Dopo settimane trascorse a ideare e realizzare il bozzetto di una scultura, per le sei scuole finaliste si avvicina l’atto conclusivo del concorso Idroelettricamentebandito dal Consorzio Bim dell’Adda e giunto all’ottava edizione. La commissione, composta dal vicepresidente Fernando Baruffi, Micaela Tralli e Luca Bonetti, ha esaminato i lavori e scelto i migliori sei. Sono quelli della 4C della Credaro di Tirano, 4ª e 5ª di Sirta, 1B della Racchetti di Sondrio, 5A della Paini di Sondrio, 4ª e 5ª della Montalcini di Montagna in Valtellina e 1A media di Chiesa in Valmalenco. Quest’anno l’iniziativa ha visto la partecipazione di 28 classi delle primarie e secondarie di primo grado della provincia che, a partire da novembre, hanno partecipato ai laboratori didattici creativi con l’esperto Luca Bonetti che li ha aiutati a sviluppare il tema conduttore, “, inventate e mai“.