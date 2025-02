Laprimapagina.it - Festival di Sanremo: tutte le novità dell’edizione 2025

Ildiè alle porte e milioni di italiani non vedono l’ora di trascorrere 5 intere serate all’insegna della musica e dell’intrattenimento. Il lavoro svolto da Amadeus nelle ultime edizioni ha riconsegnato d’altronde allo Stivale un evento di spettacolo trasversale, in grado di accontentarele generazioni di spettatori e creare un forte senso di aggregazione e appartenenza culturale. Dopo l’addio del conduttore alla Rai, i dirigenti della tv di stato hanno deciso di riaffidare a Carlo Conti la conduzione e la direzione artistica dell’evento, di cui il presentatore si era già occupato dal 2015 al 2017. Non saranno poche lerispetto al recente passato, sia per quanto riguarda la programmazione generale sia per quel che concerne il regolamento della gara.Le varie serate verranno precedute ancora dal Prima, che quest’anno vedrà al timone Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e la giovane Mariasole Pollio, ma se nell’interregno di Amadeus è stato soprattutto Fiorello a fornire un’appendice notturna con commenti a quanto appena andato in onda, stavolta ci sarà un effettivo ritorno del Dopo, che costituirà una sorta di banco di prova per Alessandro Cattelan, più volte caldeggiato come conduttore della manifestazione vera e propria.