Festa Viola, l’Inter non c’è. Ranieri e doppio Kean. Un’impresa per Bove

Ridono Firenze e la Fiorentina. È, quella della, che batte 3-0nonostante l’emergenza e si porta al quarto posto agganciando la Lazio, scavalcando la Juve. Per contro i nerazzurri perdono l’opportunità di affiancare il Napoli in vetta: tolto l’asterisco, i campioni d’Italia sono a -3 dalla prima e subiscono un colpo durissimo anche nelle proporzioni del ko. Le difficoltà degli ospiti si notano quasi subito dopo la ripresa dal 17’ del primo tempo, quando il 1° dicembre era stata interrotta la sfida. Di gol agli ospiti ne era stato annullato uno prima della sospensione per il malore ae ne viene (giustamente) negato un altro di Carlos Augusto per un fuorigioco rilevato dal Var. Pur con grandi difficoltà di formazione, senza i nuovi innesti di gennaio, l’infortunato Adli e con Cataldi e Colpani inizialmente in panchina, laè viva.