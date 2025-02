Ilrestodelcarlino.it - Ferrari si schianta in tangenziale a Modena: ferito il conducente e traffico paralizzato

, 7 febbraio 2025 – Incidente questa mattina indove unasi èta contro il guard rail. E' successo in prossimità dell'uscita 3 direzione Milano. Ilha sbandato per almeno una cinquantina di metri, urtando le barriere. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.anche per rallentamenti, nell'altra direzione, dovuti a curiosi. Ildellaè rimasto, pare in modo non grave.