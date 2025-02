Quotidiano.net - Fermo per omicidio volontario a Milano: arrestato Pablo Gonzalez Rivas

La Procura diha disposto unperaggravato e soppressione e occultamento di cadavere a carico di, 48 anni, compagno di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, 40 anni di El Salvador, la baby sitter scomparsa dalla casa in zona Bicocca, a, nella notte tra il 24 e il 25 gennaio scorso. Il provvedimento è stato disposto dopo la convocazione in Procura per l'interrogatorio in cui l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere e il 48enne sarà portato in carcere. L'uomo aveva denunciato l'allontanamentodella compagna solo una settimana dopo.