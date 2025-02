Sport.quotidiano.net - Fermana, il carattere di Pappalardo. "Peccato la sconfitta ma guardiamo avanti»

Ha subito mostrato di avere personalità in campo con buone giocate domenica scorsa ma allo stesso tempo anche grande fiducia in se stessa Majchol, centrocampista arrivato a fine mercato in casae subito mandato in campo da Brini in occasione della sfida con L’Aquila. Lo ha raccontato a Lunediretta, su Tv Cenro Marche partendo dalla prima parte di stagione non fortunatissima vissuta con l’Angri nel girone H di serie D. "All’inizio sono stato molto bene ad Angri, poi ci sono stati dei problemi con il presidente. E’ un gran bel girone quello H con tante squadre che giocano un calcio molto propositivo. Personalmente potevo fare di più ma le condizioni non erano semplici, diciamo che mi accontento di quanto fatto ad inizio stagione". Sette presenze ed un gol fino a fine ottobre per lui, poi a gennaio il passaggio a Fermo ed esordio condomenica scorsa.