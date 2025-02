Ilgiorno.it - Ferì il vicino a colpi di mazza: "Incapace, vada in comunità"

Sarà inviato a curarsi in unaterapeutica il 16enne che lo scorso settembre ha aggredito un suodi casa di 60 anni colpendolo alla testa con 19dida baseball, fino a spezzarla, e ferendolo gravemente. Lo ha deciso il Tribunale per i minorenni di Milano dopo che la perizia psichiatrica a cui è stato sottoposto ha concluso che il ragazzo era completamentedi intendere e di volere al momento del fatto. Il 16enne era stato arrestato dai carabinieri a poche ore dall’aggressione e ora è chiamato a rispondere dell’accusa di tentato omicidio. Un procedimento penale destinato a concludersi con la non imputabilità per totale infermità mentale del giovane, che dopo il fatto era stato ricoverato in una struttura pubblica. Vittima della violenta aggressione, che si era verificata in un condominio in via Friuli, era stato un imprenditore che era sceso la sera nel garage con la moglie per mostrarle l’auto nuova, poi rimasto solo mentre lei andava a buttare la spazzatura e risaliva in casa.