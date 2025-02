Agi.it - Femminicidio di Casoli, perizia psichiatrica per il compagno inglese arrestato

AGI - Sarà unaa chiarire se Micheal Withbread, accusato dell'omicidio della compagna Michele Faiers Dawn avvenuto il 29 ottobre 2023 a, (Chieti), era capace di intendere e volere al momento dei fatti e se lo stesso è pericoloso socialmente. Lo ha stabilito stamane la Corte d'Assise di Lanciano (Chieti), incaricando per tale consulenza, lo psichiatra di Pescara, Salvatore Spinella. Si comincia il 5 marzo con l'audizione dell'imputato rinchiuso nel carcere di Pescara. Per conoscere gli esiti occorreranno 60 giorni. Secondo il perito della difesa, l'imputato reo confesso, al momento dell'omicidio si trovava in una condizione scemata della propria capacità di intendere e volere, causa delle continue vessazioni da parte della vittima, convinta che l'uomo avesse una relazione con una sua connazionale.