Fedez | dopo un anno tra gossip dissing e depressione eccolo sul palco di Sanremo

Federico Leonardo Lucia, in arte, è nato il 15 ottobre 1989 a Milano. Nel corso della sua carriera d’artista,ha collaborato con numerosissimi artisti ma, sicuramente, i più memorabili sono J-Ax, Francesca Michielin, Levante, The Kolors, Achille Lauro, Orietta Berti, Annalisa, Emis Killa e Niky Savage. Con quest’ultimo, si era aperto uncontro Tony Effe.Riguardo alla sua carriera sanremese,ha partecipato alla 71° edizione del Festival canoro in coppia con Francesca Michielin. Avevano portato “Chiamami Per Nome” e si sono classificati al secondo Posto.quattro anni ed un 2024 colmo di brutte esperienze, il rapper ha deciso di rifarsi partecipando per la seconda volta alla rinomata kermesse.canterà “Battito”. Di cosa tratta questo brano?Il cantautore ha dichiarato: “ho deciso di partecipare perché ho una canzone adatta al Festival.