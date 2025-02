Digital-news.it - Federico Buffa Talks – Velasco: l’epoca d’oro del volley azzurro su Sky Sport e NOW

Al centro del secondo episodio di, il racconto deldelmaschile degli anni ’90. In quegli anni, la squadra chiamata “Generazione di fenomeni”, conin panchina, dominava la scena delmondiale, vincendo tra il 1989 e il 1996 tre Europei, due Mondiali e cinque World League. Appuntamento alle 19.45 e alle 22.45 su SkyUno, in streaming su NOWe on demand. Approfondimenti e podcast su SkyInsider. Da qui riparte il ricordo della straordinaria carriera di uno degli allenatori più vincenti della storia dello, da quel decennio di incredibili successi, mai raggiunti prima dal movimentodella pallavolo, per i quali la Nazionale di quegli anni, composta tra gli altri da Andrea Zorzi, Luca Cantagalli, Andrea Lucchetta, Paolo Tofoli, Lorenzo Bernardi, Andrea Gardini, Pasquale Gravina, Andrea Giani, Samuele Papi e Ferdinando De Giorgi, è stata premiata dalla FIVB come Squadra del secolo.