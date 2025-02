Ilfattoquotidiano.it - Federica Pellegrini entra nella Hall of Fame del nuoto: “Lo stesso club del mio maestro”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le gesta diresteranno scolpite per semprestoria dello sport: “La Divina” èta ufficialmenteofdel. Una carriera leggendaria caratterizzata da un’infinità di successi e record infranti per quella che è stata semplicemente una delle migliori nuotatrici di tutti i tempi e che ora vedrà il suo nome far parte dellodi Michael Phelps e Natalie Coughlin.“È l’unico nuotatore – maschio o femmina – ad aver vinto ben 8 medaglie di filastessa specialità, i 200 metri stile libero, ai campionati del mondo. Inoltre è la prima campionessa olimpica italiana die l’unica nuotatrice italiana ad aver stabilito più record mondiali in diversi eventi. Ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è diventata la prima nuotatrice a qualificarsi per 5 finali olimpiche consecutive nelloevento, i 200 metri stile libero”: con queste motivazioni l’International Swimmingof(ISHOF) ne ha annunciato l’ingresso.