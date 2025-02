Quotidiano.net - FdI valuta azioni legali per violazioni della privacy su pubblicazione chat interne

Diversi esponenti di FdI hanno intenzione di rivolgersi al Garantedopo ladidel partito in un libro di cui il Fatto quotidiano ha dato anticip. Lo riferiscono fonti di FdI, secondo cui idel partito in queste ore stanno studiando il caso anche dal punto di vista penale. Alcuni parlamentari, spiegano le stesse fonti, stannondo anche la possibilità di cause civili per danni. "Ci sono evidenti violCostituzione e di varie normative - rimarcano in viaScrofa -. E fra l'altro non c'è corrispondenza fra lee il contenuto del libro: sono state tralasciate alcune parti delle converse nel libro ce ne sono altre che nellenon c'erano".