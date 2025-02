Secoloditalia.it - FdI, “Restare coraggiosi”: al via il tesseramento 2025. Oltre 250mila le adesioni dello scorso anno

”, è questo il messaggio scelto quest’da Fratelli d’Italia per la campagna di, che prende il via lunedì 10 febbraio. Un slogan dal forte impatto che è un chiaro manifesto programmatico per il movimento guidato dalla premier Meloni, saldamente in testa nelle preferenze degli italiani malgrado i maldestri tentativi di spallate delle sinistre con l’aiuto delle toghe militanti. I numeri degli iscritti dimostrano l’ottimo stato di salute di FdI che negli ultimi sondaggi si attesta o supera il 30%.FdI: “”, parte la campagna“Il2024 si è chiuso con254mila, ulteriormente in crescita rispetto all’precedente, quando i tesserati erano stati 230mila. Una tendenza che testimonia la fiducia in ciò che Fratelli d’Italia sta facendo ogni giorno con un governo coeso e responsabile”.