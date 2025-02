Imiglioridififa.com - FC 25, Tutti gli Obiettivi Live Partite giornaliere e settimanali delle Stelle del Futuro

Leggi su Imiglioridififa.com

L’obiettivolegato alla nuova promodelè diviso in 2 parti così come quello della settimana.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!Unisciti ai festeggiamenti per ledele giocain qualsiasi modalità per ottenere premi bonus! Premi non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 3Premi finale: 1x 83+ x3 Rare Gold Players Pack Non scambiab.Termina il 14 febbraio Giocane 1Gioca 1 partita in qualsiasi modalità.Premio: 1x 82+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.b.Giocane 2Gioca 2in qualsiasi modalità.Premio: 1x 83+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.Giocane 3Gioca 3in qualsiasi modalità.Premio: 1x 83+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.