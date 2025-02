Ilgiorno.it - Fatture falsificate. Maxi sequestro di beni

C’è un nuovo tassello dell’operazione Atto finale - 14 arrestati, 67 indagati - che nel 2021 aveva fatto finire in cella una serie di personaggi ritenuti in odore di ‘ndrangheta. Nelle scorse ore la squadra Mobile e la Finanza di Brescia hanno notificato una misura di prevenzione patrimoniale e personale nei confronti di un 43enne calabrese originario di Gioia Tauro: Giuseppe Gentile, residente nel Bresciano, coinvolto proprio nell’inchiesta Atto finale. Già condannato a oltre tre anni per associazione a delinquere finalizzata a una serie di reati tributari (ma non per mafia), Gentile è tornato nel mirino degli inquirenti, con ildiper un valore di 726mila euro. Gli accertamenti, condotti dalla Direzione distrettuale antimafia, dalla Mobile e dalla Divisione anticrimine della questura insieme al Nucleo di polizia economico finanziaria della Finanza di Brescia, avrebbero permesso di cristallizzare i presupposti sulla base dei quali poi il tribunale (sezione specializzata in misure di prevenzione) nelle scorse ore ha emesso il provvedimento.