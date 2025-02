Tpi.it - Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Leggi su Tpi.it

su Rai 3, 7 febbraioè il nuovodiin onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le, le storie, le inchieste, i servizi e glidella puntata di, 7 febbraio 2025.propone nuovi documenti sulla morte di Raul Gardini a 32 anni dalla scomparsa. Ilcondotto da, ripercorre l’ascesa e il declino del finanziere, con testimonianze esclusive della segretaria e del maggiordomo, presenti in casa la mattina dello sparo mortale. Un racconto che si avvale della voce dei protagonisti di quella stagione, tra cui Antonio Di Pietro e Carlo Sama, storico braccio destro di Gardini.