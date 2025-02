.com - FANTASTIC NEGRITO: torna in Italia per presentare “Son of a Broken Man”!

Leggi su .com

Tra gli artisti più apprezzati dal pubblicono amante della buona musica,sarà di ritorno nel nostro paese la prossima estate perdal vivo Son of aMan. Le prime date confermate sono quelle di venerdì 8 agosto 2025 alla Festa di Radio Onda d’Urto a Brescia e sabato 9 agosto all’interno della rassegna Sogliano Sonica di scena in piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone (FC). La tappa di Brescia sarà ad ingresso gratuito fino alle 20 del giorno del concerto (a seguire il biglietto costerà € 10 in cassa), mentre i biglietti per quella di Sogliano al Rubicone sono già disponibili su Ticketone.Son of aMan è il primo nuovo lavoro dall’acclamato Grandfather Courage ed è stato anticipato dall’uscita di Undefeated Eyes con la partecipazione di Sting.