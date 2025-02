Nerdpool.it - FantaSanremo 2025: la guida ai trofei

Ilcontinua a regalare sorprese e, in attesa dell’inizio della gara, il sito ufficiale ha svelato l’elenco completo deiche i giocatori potranno conquistare durante la competizione. Ottenere questi riconoscimenti è un modo divertente per accumulare punti e rendere l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.Come ottenere idelTra i premi disponibili, troviamoassegnati per azioni specifiche, come la creazione della squadra o l’iscrizione a una lega, e altri ispirati a canzoni storiche del Festival di Sanremo.Ecco come sbloccare i 24delAttenzione, alcuni deinon hanno ancora una descrizione ufficiale, quindi come ottenerli rimane al momento ancora un mistero. Ma alcuni potete già metterli in tasca.