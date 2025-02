Sbircialanotizia.it - Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 24a giornata di Serie A

Leggi su Sbircialanotizia.it

I consigli per ildella 24adiA Torna laA e di conseguenza anche il. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il. Portiere - Meret: Garanzia da modificatore, chance concrete di ottenere un altro clean sheet casalingo contro un'Udinese senza particolari affanni .L'articolo, 5(1) per la 24adiA è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.