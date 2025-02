Ilgiorno.it - Falsi sponsor della Formula 1. Si torna indietro

La Cassazione conferma le confische di beni per il presunto traffico milionario all’estero di denaro nascosto dietro leizzazioni sportive aUno e Rally. Mentre, a una decina di anni dai fatti contestati e a otto dagli arresti, sono ricominciati al Tribunale di Monza i processi. Un’inchiestaguardia di finanza di Monza, coordinata dalla Procura monzese, che aveva portato nel 2017 a 5 arresti e 82 indagati ed era partita come uno dei filoni dell’indagine sulla gestione dell’autodromo. Ora rischia di finire in una bolla di sapone tra assoluzioni e rischio prescrizione. A decidere di ripartire da zero è stata la Corte di Appello di Milano. Si sta rifacendo il dibattimento nei confronti di Luigi Provini, 65enne imprenditore piacentino condannato dal Tribunale di Monza a 7 anni e mezzo di reclusione e alla confisca di 4 milioni di euro per associazione per delinquere finalizzata all’emissione transnazionale di fatture per operazioni inesistenti (ma non per la contestazione di riciclaggio) perché ritenuto a capo dell’organizzazione criminale che ha nascosto dietro i contratti diizzazione di gare automobilistiche l’esportazione illegale all’estero di 75 milioni di euro.