Ilgiorno.it - Fai, cinquant’anni appassionati vissuti nella tutela delle bellezze d’Italia. Il presidente Magnifico: “Siamo stati dei visionari concreti"

Milano, 7 febbraio 2025 – Mezzo secolo di battaglie, di sfide, per il Fai - Fondo per l’Ambiente italiano. Su beni architettonici, tesori d’arte e, ora, paesaggio. Inizialmente guardati con diffidenza, troppoo, forse anche eccentrico pareva a quel tempo - parliamo del 1975 - il progetto di Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, condiviso con Alberto Predieri e Franco Russoli. Curare ere i beni artistici e architettonici e insegnare agli italiani ad amarli, a riconoscere la bellezza di tali patrimoni.Marcoper il Fai, che arriva in ottima forma. Come saranno i prossimi? “Mi viene in mente il grande compositore tedesco Robert Schumann e le sue diverse anime artistiche, indicate con pseudonimi, Eusebio, rappresentava il sogno e Florestano la passione.