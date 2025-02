Velvetgossip.it - Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli: le reazioni sorprendenti alla dichiarazione di Achille Lauro

Il mondo del gossip italiano è tornato a far parlare di sé grazie a una serie di dichiarazioni esplosive che coinvolgono. La polemica è esplosa dopo le affermazioni disu un presunto flirt trae Chiara Ferragni, la famosa influencer e imprenditrice, che all’epoca era ancora sposata con il rapper Fedez., noto per il suo stile provocatorio e la sua musica che sfida le convenzioni, ha risposto alle insinuazioni dicon un commento deciso: “Il gossip non lo seguo e non mi piace, cerco di lasciarlo a chi ha solo questo per esistere. Lo trovo qualcosa che non mi rispecchia.” Con queste parole,ha voluto distaccarsi da un discorso che, a suo avviso, rappresenta una retorica dannosa, specialmente quando si toccano temi delicati come la violenza sulle donne.