Metropolitanmagazine.it - Fabrizio Corona all’attacco su Sabrina Ferilli: “Parlerò anche di te e delle violenze che facevi alle donne negli anni 2000”

Non bastava il polverone tra Achille Lauro, Fedez e Chiara Ferragni. Ora nel mirino dell’ex fotografo dei vipc’è. Sì, proprio lei, e a quanto pare sono bastati tre “applausi virtuali” a scatenare il putiferio. Sebbene non si parli direttamente di lui, è però da lui, o forse dovremmo dire dsue dichiarazioni, che tutto ha avuto inizio. Dopo avere dichiarato di volere lasciare il gossip “a chi ha solo questo per esistere”,deve essersi sentito preso in causa, essendo proprio lui l’artefice di tutta questa dinamica fatta di tradimenti e altarini. “Si parla della violenza sullee bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso”, dice Lauro, ottenendo l’applauso, seppure non concreto, diUn’osservazione che ha trovato il pieno sostegno dell’attrice, la quale ha commentato un video dell’intervista conemoji che applaudono.