Juventusnews24.com - Fabregas a DAZN: «Juve grande squadra, ha in panchina giocatori che costano 50 milioni. Sul mio Como dico questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ha parlato aprima del match del Senigaglia trantus. Le dichiarazioni del tecnico spagnoloAnel pre partita di, anticipo di Serie A del Sinigaglia valido per la 24ª giornata di campionato, ecco le dichiarazioni di Cesc.NUOVI ACQUISTI – «Non abbiamo tempo sfortunatamente, il calcio va molto veloce. Ho messo in campo iche sono più pronti, c’è un processo di adattamento ma non voglio parlare di. Devono adattarsi subito oggi. Abbiamo un po’ di emergenza a livello di numeri, ma spero che i messaggi arrivino subito aie che possano mostrare subito le loro qualità».– «È una, hagiovani che stanno iniziando un nuovo percorso con un allenatore nuovo, con idee moderne.