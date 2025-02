Quotidiano.net - Fabio in Volo: direzione premio Strega

Altro che libri pop usa e getta, altro che deejay e volto tv prestato per sbaglio alla letteratura. L’ultimo romanzo diha "le carte in regola" per partecipare alloe può rappresentare "un segno di discontinuità rispetto ad altri lavori ritenuti impropriamente necessari". Così lo scrittore Fulvio Abbate ha annunciato in un post su Facebook, ripreso anche da Dagospia, di aver inviato alladella proposta di candidatura del romanzo diBalleremo la musica che suonano edito da Mondadori. "Se la letteratura, il romanzo, il racconto, la voce personale che si fa parola e infine scrittura, se ciò ha valore storicamente testimoniale, il romanzo diBalleremo la musica che suonano risponde in tutto alla “perfezione“ espressiva". Abbate, Amico della domenica da anni, motiva la sua scelta in quanto il libro di, "assolvendo con pienezza il compito, la necessità prima della letteratura stessa", è "un “vangelo“ autobiografico", "un “romanzo di formazione“ che esprime una liberazione dal peso del bisogno, dallo stato infelice delle cose, senza mai abbandonare l’omaggio amoroso alla memoria famigliare".