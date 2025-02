Bergamonews.it - Fabio Concato, tributo a Lucio Dalla, risotto e film: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Il concerto dia Colognola, il grandeal cine-teatro Gavazzeni di Seriate, la proiezione del“Il ragazzo dai pantaloni rosa” a Cineteatro Lottagono di, la sagra del bollito e dela Chiuduno e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 7 febbraio.Ecco gli appuntamenti.Oggi alle 16.30 e alle 20 al cineteatro Lottagono, a, verrà proposta la visione del“Il ragazzo dai pantaloni rosa”. L’iniziativa viene proposta in occasione della giornata contro il bullismo e il cyberbullismo.alle 17.30 alla biblioteca Betty Ambiveri disi terrà un incontro con l’autrice Caterina Frusteri Chiacchiera, che presenterà il suo libro “Versi irriverenti”.“Versi irriverenti” è una raccolta di poesie scritte dal 2012 al 2024, che indaga la maturazione e il rapporto dell’autrice con la propria identità (di genere, politica, familiare, personale, professionale), e la complessità nell’affrontare il presente e le sfide quotidiane (l’amore, gli affetti, il lavoro come docente, il relazionarsi agli alunni e alle loro fragilità di adolescenti).