Calcionews24.com - Fabbian, Di Vaio chiaro: «Il ragazzo voleva rimanere a Bologna. Ecco cosa ci ha chiesto per il ritorno»

Leggi su Calcionews24.com

, il direttore sportivo delMarco Diha parlato così delle richieste arrivate a gennaio per il centrocampista Intervenuto in occasione della conferenza stampa di presentazione di Pedrola, il direttore sportivo delMarco Diha parlato delle richieste ricevute per Giovanni: soprattutto dopo quelle che sono state le ultime di mercato. PAROLE – «ha avuto .