Ezio Greggio ha una nuova fidanzata famosa che ha la metà dei suoi anni | ecco chi è

Dopo la fine della relazione con Romina Pierdomenico,sembra aver ritrovato il sorriso al fianco della: chi è?Oggi il conduttore di Striscia la Notizia fa coppia con la bellissima Nataly Ospina, un’influencer colombiana di 35. A dare le prime indiscrni sulla loro relazione è stato il settimanale Diva e Donna, pubblicando una foto dei due insieme, mano nella mano.e la sua dolcesi sono presentati ufficialmente anche a diversi eventi.ha unaha una, anche se non sappiamo da quanto vada avanti la sua relazione con Nataly Ospina. Nella foto condivisa da Diva e Donna, comunque, i due sembrano complici e affiatati.la di seguito: View this post on InstagramA post shared by Diva e Donna (@divaedonnasettimanale)Chi è Nataly Ospina?Nataly Ospina, come anticipato, ha 35ed è un’influencer e foodblogger colombiana; il suo successo è dovuto dall’unione dell’amore per il cibo alla sensualità che sprigiona a ogni post.