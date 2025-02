Ilfattoquotidiano.it - Ezio Greggio ha una nuova fidanzata: ecco chi è la foodblogger Nataly Ospina (di 38 anni più giovane)

L’amore non ha età, e neppure ricetta. Lo sa bene, 70, che dopo la fine della relazione con Romina Pierdomenico ritrova il sorriso accanto a una donna decisamente piùdi lui:colombiana di 32. A svelare il nuovo amore del conduttore è il settimanale “Diva e Donna”, che ha paparazzato la coppia mano nella mano, sorridente e complice, durante un’uscita pubblica. Una conferma ufficiale di un flirt che, in realtà, era già nell’aria: i due, infatti, erano stati avvistati insieme sul red carpet del Montecarlo Film Festival, ma all’epoca nessuno aveva parlato di una vera e propria relazione.è una star dei social, con oltre 900mila follower su Instagram. La sua specialità? Ricette sfiziose e look audaci. La, infatti, ama cucinare indossando abiti seducenti, che mettono in risalto le sue forme.