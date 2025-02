Monzatoday.it - Ex Snia, eroina e cocaina tra le macerie e soldi: colpo al business della droga

Leggi su Monzatoday.it

Qualcuno imbusta pesa la polvere bianca e confeziona dosi su un bancale di legno, trasformato in un tavolino di fortuna. Un altro ancora conta i: banconote da venti, cinquanta euro. Fatte passare tra le mani in serie. E non sono poche. Forse il guadagno di qualche ora di lavoro, con lo.