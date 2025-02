Lanazione.it - Ex Astor, si volta pagina: aggiudicata l’asta per l’hotel da dove è scomparsa Kata

Firenze, 7 febbraio 2025 – Nuova vita per l’ex hotel? I presupposti sembrano esserci. L’immobile che si affaccia sia su via Maragliano che su via Boccherini, tragicamente finito al centro delle cronache nazionali dopo ladella piccola, era stato messo ala fine ottobre scorso. La vendita, telematica, era stata calendarizzata per le 11 di ieri e già nel primo pomeriggio era già tutto concluso.. Così recita il sito convenzionato astalegale.net, al quale rimanda il portale del tribunale di Firenze, in merito allo stato della gara. Il professionista delegato alla vendita Gabriele Romoli, da noi contattato, ha preferito mantenere il massimo riserbo sull’esito. Ma la dicitura riportata dal sito specializzato non lascia spazio a molte interpretazioni.