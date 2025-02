Eventi week-end | open day per invecchiare in salute a Lazzate e concerto per ricordare le Foibe a Bollate

Leggi su Ilnotiziario.net

Una selezione diin programma da venerdì 7 a domenica 9 febbraio 2025 sul territorio, tra spettacoli, concerti, laboratori. e non solo. GERENZANO – Bullismo: mostra “Not again” L’associazione gerenzanese “Non solo moda”, in occasione della “Giornata mondiale per la lotta contro il bullismo e il cyberbullismo”, ha allestito la mostra fotografica “Not again”. .