Europei di ciclismo su pista 2025, i convocati dell'Italia

Roma, 7 febbraio- Il suo destino su strada è ancora avvolto da un punto interrogativo bello grosso che comprende diverse opzioni, tra le quali il ritiro, ma Elia Viviani intanto non resta con le mani in mano, preferendo concentrarsi sullae sugli imminenti, in programma dal 12 al 16 febbraio a Zolder, in Belgio. IIl veronese, fresco di svincolo dalla Ineos Grenadiers e da inizio anno senza squadra, sarà al via in Limburgo al contrario di assi'ovale come Filippo Ganna e Jonathan Milan, già proiettati sulla stagione su strada e comunque, in generale, piuttosto propensi ad allontanarsi dallain questa fasea carriera. Il talento non mancherà nella spedizione azzurra, completata da Martina Alzini, Anita Baima, Beatrice Bertolini, Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Matilde Cenci, Chiara Consonni, Renato Favero, Martina Fidanza, Niccolò Galli, Etienne Grimod, Vittoria Guazzini, Francesco Lamon, Stefano Antonio Minuta Stefano Moro, Daniele Napolitano, Mattia Predomo, Juan David Sierra, Davide Stella, Siria Trevisan e Miriam Vece.