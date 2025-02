Eurolega 2024 25 rimpianti Virtus Bologna | spreca un vantaggio di +12 e cede in rimonta al Paris

Leggi su Sportface.it

La diciannovesima sconfitta stagionale indellaSegafredolascia qualche rimpianto in più delle altre. Nella 26esima sfida della competizione europea, il quintetto di coach Ivanovic apre l’ultimo quarto con undi +9, poi diventato +12, ma subisce lain extremis delBasketball, che si impone con il risultato finale di 83-77. Agli emiliani, privi degli indisponibili Clyburn e Zizic, non bastano i 17 punti di Shengelia, mentre tra i transalpini, spiccano i 23 di Hifi, top-scorer della serata.Ad approcciare bene al match sono gli ospiti che si affidano ai guizzi di Malcolm che punge prima da tre dall’angolo, poi da due per lo 0-5. Dopo una partenza complicata, lariesce a trovare i ritmi giusti in attacco e a mettere il muso davanti. A dare la scossa è Pajola che firma cinque punti nel giro di pochi istanti (6-9), poi è Polonara a mettere a referto la tripla del 9-9.