Étoile de Bessèges 2025, è caos: auto sul percorso e protesta dei corridori

Roma, 7 febbraio- Un ciclismo sempre più tecnologico ma, a volte, anche sempre più caotico e disorganizzato a dispetto dei tentativi di aumentare la sicurezza: in questa contraddizione succede così che la neonata stagione viva già uno, anzi, due momenti di forte tensione all'de, in programma dal 5 al 9 febbraio ma già ora fortemente in bilico e nel mirino delle polemiche più feroci. Cosa è successo all'deIl primo momento di criticità lo si è avuto ieri, quando un', nello spazio compreso tra i 51" che separavano fuggitivi e gruppo, si era immessa sul tracciato in senso contrario a quellodalla corsa e dunque con il serio rischio di causare una strage: un gendarme ha prontamente evitato il peggio, facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo senza tuttavia sedare la prima tranche di polemiche.