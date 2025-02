Unlimitednews.it - Eterno LeBron, rivincita Dallas su Boston, Jokic trascina Denver

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Quarant’anni e non sentirli. Il tempo passa ma non perJames che, aspettando Luka Doncic (lo sloveno potrebbe debuttare in gialloviola lunedì), ribadisce una volta di più che la carta d’identità è relativa: 42 punti, 17 rimbalzi e 8 assist nel 120-112 con cui i Lakers battono Golden State. Reaves (23 punti) dà il suo contributo e per i californiani arriva la quarta vittoria di fila, la decima in 12 gare. James vince anche il duello a distanza con Stephen Curry (37 punti) che aveva guidato la rimonta dei Warriors fino al 109-104 prima della sesta tripla messa a segno dal Prescelto. Salutato Doncic e in attesa dell’esordio di Anthony Davis, anchesi gode una serata da sogno violando il TD Garden nelladell’ultima finale per l’Anello.