Quotidiano.net - Estonia, Lettonia e Lituania si staccano dalla rete elettrica russa Brell. Domenica la connessione a quella europea

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 7 febbraio 2025 -stanno per staccarsiregionalenota come, tagliando l'ultimo legame con Mosca, rimasto dopo 50 anni di occupazione sovietica. Sei mesi fa i paesi baltici lo avevano notificato ufficialmente alla Russiacondivisa (Bielorussia, Russia,) e oggi scade l'accordo. Sono 20 anni che i Paesi baltici ex sovietici si preparano a questo momento, sotto la spinta dell'adesione alla Ue (Bruxelles investito oltre 1,2 miliardi di euro) e poi alla Nato, con importanti ristrutturazioni e nuove linee come i cavi sottomarini per la Finlandia e la Svezia e la linea LitPol che collegae Polonia, cruciale allacontinentale in cui vogliono entrare a far parte. L'8 febbraio i tre Paesi si disconnetteranno simultaneamente, e il 9 febbraio si sincronizzeranno con la Continental Europe Synchronous Area, che copre la maggior parte dell'Unione