Agi.it - Esposto del Dis: "La procura di Roma ha diffuso notizie riservate"

AGI - Il Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, sta valutando, in queste ore, la presentazione di unalladi Perugia in relazione alla presunta fuga di, da parte delladi, sull'informativa dell'Aisi sul caso di Gaetano Caputi, capo di Gabinetto della premier Giorgia Meloni. La notizia che doveva rimanere segreta era stata pubblicata da alcuni giornalisti del quotidiano Il Domani che l'avevano appresa dopo che era stata allegata al 415 bis di un'inchiesta dei pm della Capitale che vedeva coinvolti i cronisti. Secondo quanto filtra da fonti delladi Perugia, l'non sarebbe stato ancora materialmente depositato.