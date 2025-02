Tg24.sky.it - Esposto del Dis contro la Procura di Roma di Lo Voi: “Diffuse carte e notizie riservate”

Leggi su Tg24.sky.it

La pubblicazione di informative d'intelligence sul quotidiano Il Domani sono l'oggetto di unche è stato presentato dal Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della presidenza del Consiglio, alladi Perugia. Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti informate, il governo avrebbe segnalato l'ipotesi di violazione dell'articolo 42 comma 8 della legge 124 del 2007: ladi, si sostiene, in qualità di destinataria delle informativeavrebbe dovuto adottare le necessarie cautele per evitarne l'indebita diffusione. Il riferimento è all'informativa dell'Aisi sul caso di Gaetano Caputi, capo di Gabinetto della premier Giorgia Meloni. In altre parole, il Dis segnala l'ipotesi di violazione della legge sui servizi da parte delladiguidata da Lo Voi: non avrebbe adottato le cautele necessarie per evitare l'indebita diffusione di informative, come appunto quella dell'Aisi sul caso di Caputi.