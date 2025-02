Lettera43.it - Esponenti di FdI pronti a rivolgersi al Garante della privacy per il libro con le chat svelate

Leggi su Lettera43.it

Dopo che Matteo Salvini ha giocato in fifesa, definendoli «messaggi appartenenti al passato»,di Fratelli d’Italia starebbero considerando dialin seguito alla pubblicazione diinterne del partito riportate neldi Giacomo Salvini, giornalista del Fatto Quotidiano Fratelli di. Secondo fonti del partito riportate dall’Ansa, i legali starebbero analizzando il caso per valutare eventuali violazioni non solonormativa sulla, ma anche dal punto di vista penale. Alcuni parlamentari potrebbero anche procedere con cause civili per richiedere risarcimenti danni.Giacomo Salvini, l’autore di Fratelli di(Imagoeconomica).Fonti FdI: «Tralasciate alcune parti delle conversazioni»Da viaScrofa hanno fatto sapere: «Ci sono evidenti violazioniCostituzione e di varie normative».