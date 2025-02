Fanpage.it - Esiste una cura per la Fip nei gatti, ma in Italia non è legale. L’esperto: “Così si alimenta il mercato nero”

Leggi su Fanpage.it

La peritonite infettiva felina è una malattia letale per i, e l’antivirale GS-441524 potrebbe essere unaefficace. Tuttavia, la casa produttrice non ne autorizza l’uso veterinario. Ine in altri paesi d'Europa il farmaco sta circolando in maniera il. Secondo il veterinario esperto Giuseppe Borzacchiello le evidenze scientifiche confermano l'efficacia del farmaco: "Bisogna solo renderlo