Esclusivo | Vincent Lindon racconta a TPI il mestiere dell’attore

Ruvido, perfezionista, non sopporta i social, protegge la sua privacy anche a costo di litigare con fotografi e curiosi e sempre di più detesta le interviste. Difficile approcciarsi a cuor leggero quando incontriamo, fra gli attori francesi più ammirati al mondo (interprete di pellicole come “La crisi!”, “La legge del mercato”, “Titane”) in un hotel di Firenze, prima di un affollato incontro con il pubblico del festival del cinema francese France Odeon. L’evento lo vede protagonista assoluto con due film importanti, “Noi e loro” di Delphine e Muriel Coulin, per cui ha vinto la Coppa Volpi all’ultimo Festival di Venezia, nelle sale dal 27 febbraio, e “Le choix de Joseph Cross” di Gilles Bourdos, remake di “Locke” di Steven Knight. Sessantacinque anni, occhi chiari, aria stropicciata di chi ne ha vissute tante, voce profonda, e parole veloci che corrono nervose insieme ai suoi tic che gli stravolgono il viso in mille smorfie, senza intaccare l’intensità del suo sguardo.