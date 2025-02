Lanazione.it - Esce “Io Parto”: il nuovo libro di Elena Taddei

Firenze, 7 febbraio 2025 - Un volume che scardina i luoghi comuni e propone un approccio completamentealla gravidanza e al. È questo l’obiettivo di “Io” (I Libri di Mompracem, Firenze, 2024), firmato dache, grazie a un solido percorso accademico e alla sua esperienza nel mondo dello sport agonistico, presenta alle future mamme un metodo innovativo per affrontare la nascita in modo più rapido e con meno dolore.vanta una doppia laurea in Scienze Motorie e in Scienze della Formazione, e si può considerare un’esperta nel campo dell’allenamento fisico e dell’educazione. Dopo anni dedicati allo sport di alto livello, ha dato alla luce due figli con parti fisiologici, ma la sensazione di trovarsi impreparata sotto il profilo fisico l’ha spinta a studiare a fondo il corpo della donna in gravidanza.