Entra a San Pietro e scatena il caos sull’altare la falla nella sicurezza della Basilica | danni per migliaia di euro – Il video

Un uomo è salitoledi San, sotto il Baldacchino del Bernini, e ha iniziato a lanciare tutto quello che gli capitava sotto tiro. Come mostrano le immagini del sito di notizie cattoliche «Silere non possumus», l’uomo con indosso uno zaino è saltatoall’improvviso. Inseguito dagli operatoriall’internodi San, ha lanciato già per le scale i candelieri e la tovaglia dell’altare. In pochi secondi, una decina di uominisi sono avventati sull’uomo e lo hanno bloccato. L’uomo avrebbe danneggiato i sei candelabri, che risalgono al 1800. Si tratta di oggetti del valore di circa 30 mila. SI tratterebbe di un uomo di origini rumene, identificato e denunciato dagli agenti dell’ispettorato Vaticano.