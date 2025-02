.com - Empoli: tentata truffa ai danni di una 75enne. Arrestati due falsi carabinieri

Il Commissariato di, durante un servizio di controllo del territorio ha sorpreso in flagranza di reato due persone di origine campana che stavano tentando ladel finto carabiniere in danno di una signora di anni 75. Nello specifico, dopo essersi spacciati telefonicamente per, avrebbero detto alla donna che il figlio aveva provocato un grave incidente investendo un’anziana donna e, per evitargli il carcere, avrebbero chiesto alla signora la somma di 11.000 euro e gioielli e che si sarebbero presentati a casa sua per riscuotere la somma dovutaL'articoloaidi unadueproviene da Firenze Post.