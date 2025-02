Ilrestodelcarlino.it - Emilia-Romagna: bando per i giovani agricoltori, a chi spettano i contributi a fondo perduto

Bologna, 7 febbraio 2025 - E’ riservato agli under 41 il secondoper l’insediamento die per gli investimenti produttivi al fine di garantire la competitività delle imprese. Le domande dovranno essere inviate entro le ore 13 del 16 maggio 2025, attraverso il Sistema informativo Agrea (SIAG). In regione, l’agricoltura è sempre più giovane. Dopo i buoni risultati del primoche ha finanziato 225 nuovi insediamenti, ora viale Aldo Moro ne apre uno nuovo dedicato agli under 41. Photo taken in Parma, Italy NuoviGli investimenti dell’ultimoLe nuove generazioni e il futuro dell’agricoltura A chi si rivolge il nuovoA quanto ammontano iQuando e come presentare la domanda NuoviFinanziato con 30 milioni di euro della programmazione dello Sviluppo rurale 2023-27 – cofinanziamento di fondi europei, statali e regionali – il nuovoprevede nuoviper l’insediamento deie per gli investimenti produttivi al fine di garantire la competitività delle imprese.