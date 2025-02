Cinemaserietv.it - Emilia Pèrez, Karla Sofia Gascòn si scusa (ancora) e promette silenzio: “Per il bene del film”

Leggi su Cinemaserietv.it

A seguito degli ultimi sviluppi dello scandalo mediatico che l’ha colpita,è tornata sui social perrsi, forse definitivamente, di ogni possibile danno arrecato,ndo d’ora in avanti, ilsulla spinosa vicenda, utile a non comre le già molto ridottesi chance di Oscar delPerez, di cui Gascon è protagonista. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daSofía Gascón (@karsiagascon)“Dopo aver letto e compreso l’intervista di Jacques, ho deciso, per il, per Jacques, per il cast, per l’incredibile troupe, che lo merita, per la meravigliosa avventura che abbiamo vissuto insieme, di lasciare che il nostro lavoro parli da sé, sperando che il miopermetta aldi essere apprezzato per ciò che è: una splendida ode all’amore e alla diversità.