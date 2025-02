Emery su Emozionante Rashford Watkins Fitness for Spurs Game e Champions League Squad Snobs

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-07 17:06:00 Il web non parla d’altro:Aston Villa Unainon vede l’ora di “eccitante” sfida di aiutare a gennaio a firmare Marcusalle sue altezze precedenti.si unì a Villa in prestito dal Manchester United fino alla fine della stagione negli ultimi giorni della finestra di gennaio dopo essere caduto in disgrazia sotto il boss dei Red Devils Ruben Amorim.Il 27enne non è apparso per lo United dall’inizio di dicembre, con Amorim che ha messo in discussione l’impegno dell’attaccante prima del suo passaggio alla seconda città.Ma il suo nuovo managerdice di essere “molto felice” con l’Inghilterra internazionale e dice che è desideroso di riportarlo di nuovo a sparare.“Sono molto contento di lui”, ha detto.“La conversazione che abbiamo avuto è stata molto normale, parlando del calcio e di ciò che voglio da lui.