Ilfattoquotidiano.it - Emanuela Orlandi, la rivelazione dell’amico della sorella: “L’ex agente del Sisde trovò la Bmw ma fu sgridato, per lui era tratta delle bianche”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Dopo la scomparsa didelGiulio Gangi mi cercò e mi disse ‘accompagnami’ alla casafamiglia”: lo dichiara Marino Vulpiani, ascoltato davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa die di Mirella Gregori. Vulpiani è stato convocato dalla commissione in quanto “conoscente di Federica”, ladima era anche molto amico di Giulio Gangi. Quest’ultimo, lo ricordiamo, era un giovanissimodel, i servizi segreti civili, che tre giorni dopo la scomparsa disi presentò a casafamigliaperché intenzionato a rendersi utile per il ritrovamentocittadina vaticana. Vulpiani e Gangi si conoscevano perché abitavano uno di fronte l’altro, a Roma. Gangi conosceva il cugino di, Pietro Meneguzzi (che lavorava alla Camera) e forse per questo si impegnò subito nelle ricerche.