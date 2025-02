Quifinanza.it - Elon Musk VS Wikipedia, il tycoon invoca il boicottaggio ma arriva la pioggia di donazioni

È guerra aperta fra Elon Musk e Wikipedia, l'enciclopedia libera che il tycoon accusa da anni di essere eccessivamente sbilanciata su posizioni progressiste. La polemica si è riaccesa con rinnovato vigore da quando Musk, oggi alla guida del Doge, il nuovo Dipartimento per l'Efficienza del Governo degli Stati Uniti, ha invitato gli utenti a non versare più contributi a sostegno di Wikipedia, con l'unico risultato di far aumentare esponenzialmente il volume delle donazioni. Dickpedia e Wokepedia. Non si tratta di una polemica recente, dal momento che Musk nel 2023 aveva offerto un miliardo di dollari ai gestori dell'enciclopedia affinché cambiassero il nome da Wikipedia a Dickpedia. Per chi non mastica lo slang anglofono, "dick" è una parola spregiativa che indica gli attributi maschili.